Путин намерен к осени покончить с проблемой Киев-Донецк – украинский эксперт

07.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Внесение главой Офиса президента Украины Ермаком предложения о повышении статуса участников в Минской контактной группе не имеет особого смысла, поскольку Киеву нужно разговаривать не с российскими представителями, а с «режимом», который олицетворяет президент РФ Владимир Путин.

Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил старший научный сотрудник находящегося в подчинении президента Украины Института стратегических исследований Валерий Кравченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия убила 13 тысяч человек на Донбассе, Россия украла у нас Крым, Россия продолжает, и мы слышим, как говорит Путин, замахиваться на территории, которые являются исконно украинскими, а Путин почему-то говорит всё время про Юг Украины, который ментально похож на Россию, про Восток, он продолжает это делать сейчас.

Неужели мы не понимаем, что Россия – это не демократия, и разговаривать там с какими-то парламентариями, которые более или менее адекватные, это не значит разговаривать с Россией. Россия – это режим», – разошелся русофоб.

«Диалог с режимом, который хочет уничтожить если не Украину (хотя, я не исключаю, что и Украину), то как минимум её европейский вектор развития – это цена, которую будет ставить Россия за диалог и нормализацию. И, к сожалению, тот, кто сейчас реализует эти проекты, потакает отбеливанию имиджа России дискредитацией европейцев, дискредитацией МВФ, потому что МВФ, когда разговаривает с Украиной, ставит условия, а Россия таких условий ставить не будет», – рассуждает «эксперт».

«То есть, вы предлагаете не говорить с представителями парламента, Госдумы РФ, а настаивать на разговоре только с Владимиром Путиным?» – уточнил радиоведущий.

«Это тоже имеет смысл, и разговор этот должен быть не тет-а-тет, а должно быть ещё, как минимум, двое за столом. Типа Нормандского формата. Действительно, там решает только Путин. Там не решает Грызлов, там не решает Козак. Козак является коллегиальным инструментом, коллегиальным мозгом. Возможно, даже Сурков далеко не ушёл от этой ситуации», – предположил Кравченко.

«Россия не будет терять время, Россия понимает, что куй железо, пока карантин. Россия готова идти на свои компромиссы. Возможно, она будет готова следующим шагом разоружить боевиков, возможно, она, может быть, готова открыть нам границу – лишь бы Россия увидела, что Украина садится за стол переговоров не с ДНР-ЛНР, а отдельными районами Донецкой и Луганской области. Это будет эквивалентно ДНР-ЛНР, но тем не менее. В этом большой задум России, и у них есть определённый deadline – это осень этого года», – утверждает Кравченко.