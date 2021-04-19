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19.04.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика, Украина
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Путин намерен отправить в ЛДНР регулярную армию – британский эксперт

Новости Украины

Президент РФ Владимир Путин планирует заменить на донбасских фронтах Народную милицию ЛДНР на регулярные ВС России, чтобы «сеять страх» и осуществлять давление на Украину тогда, когда ему хочется.

Об этом на «Киевском форуме по безопасности» заявил британский и международный эксперт по вопросам безопасности и внешней политики, старший сотрудник Эстонского Института внешней политики при Международном центре обороны и безопасности  Джеймс Шерр, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас происходят очень серьёзные перемены и в риторике, и в отношениях, я вижу эту ситуацию как игру на нервах. И вообще, вооружённые силы нагромождены, но если мы хотим действительно возбудить Украину, о чём на Западе говорят разные эксперты и политики, то нужно создать соответственную инфраструктуру обороны. И что можно сейчас сделать очень эффективно, в том числе об этом говорят серьёзные украинские военные эксперты – заменить тех, кто стоит на линии разграничения, а Россия будет стремиться заменить так называемые вооружённые силы ДНР-ЛНР регулярными вооружёнными силами России.

Таким образом, они будут осуществлять давление на Украину тогда, когда им этого захочется. То есть всё это нацелено на то, чтобы сеять страх. К сожалению, Пентагон и все остальные оценивают это в контексте широкомасштабной войны, но они не понимают, что для России террор, разрушение – это сама по себе и есть самоцель. Когда они что-то позитивное могли продуцировать?  Вопрос риторический», – сказал британский эксперт.

Говоря о замене войск на линии соприкосновения, он уточнил, что имеет в виду «объединённый военный компонент, с учётом слабых мест с нашей стороны».

«Военный компонент в политике, которая покажет Путину: будь осторожен, а то окажешься на той территории, где для тебя это может закончиться очень плохо. Но я пока с нашей стороны не вижу, чтобы мы это делали», – добавил Шерр.


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