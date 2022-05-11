Путин намерен победить. Придёт время – Харьков будет взят

Новости Украины

Более 600 раненых украинских нацистов находятся в подземельях «Азовстали» в Мариуполе. Их главари просят Киев при поддержке Запада организовать спасение по процедуре «экстракшн».

Об этом в своём видеообращении из казематов комбината заявил майор нацистского полка «Азов» Сергей «Волына» Волынский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он практически с первых слов начал шантажировать тем, что на заводе ещё находятся гражданские лица, несмотря на то, что операция по эвакуации мирных была завершена, что ранее подтвердила и Москва, и Киев.

«В нашей группировке есть более 600 раненных парней разного уровня сложности, им очень нужна медицинская помощь. Здесь нет ни условий, ни медикаментов, ни персонала, который бы мог им помочь. У нас есть гражданские раненые, которым мы тоже даём помощь, насколько мы можем. С нами здесь находятся ещё гражданские люди, их здесь сотни, здесь десятки детей, здесь много людей с ограниченными возможностями, много стариков. Ситуация очень сложная есть проблемы огромные с водой, едой, разнообразными припасами, всеобъемлющего обеспечения войск боеприпасов, оружия. Я провёл обращение ко всем мировым лидерам, я обращался к мировым дипломатам, я обращался к Папе Франциску, я кричал настолько, насколько я мог, чтобы к нам применили процедуру «экстракшн» (вывоз в третью страну – ред.)», – жаловался националист.

«Сегодня мой основной посыл – спасите гарнизон Мариуполя. Проведите к нам процедуру «экстракшн». Сегодня не 1940-й году. Сегодня 2022-й год. Люди здесь просто погибнут, раненные умрут, а живые в бою погибнут. Спасибо вам. Мы очень надеемся на вашу помощь», – умолял «Волына».

Также на странице «Азова» был опубликован фотоотчёт с удручающими кадрами засевших в подземельях завода националистов.

«В полной антисанитарии, с открытыми ранами, перевязанными не стерильными остатками бинтов, без необходимых медикаментов и даже питания. Мы призываем ООН и Красный Крест показать свою гуманность и подтвердить основные принципы, на которых вас создан, спасая раненых людей, которые уже не являются комбатантами», – выдавливают слезу у Запада нацисты.

Однако, несмотря на плачевное положение нацистов, военкор Александр Сладков призвал не недооценивать противника.

«Во-первых, не сдаются. Во-вторых, с каждым днём всё удивительней то оружие, которое попадает в качестве трофеев нашим бойцам – израильские образцы, английские образцы, масса всего. Очень хорошая техника, сделанная на украинских заводах, на основе КрАЗа. Завтра всё подробно будем разбирать. Какие-то вещи сильные у противника надо признавать. И быстрее надо Кременчуг и всё остальное забирать. Это заводы, которые ремонтируют и производят боевую технику – «Казак» и ещё что-то», – сказал в своём видеоблоге Сладков.

При этом он добавил, что в одной части завода скрываются простые украинские пограничники и морские пехотинцы, которые могут и решиться на сдачу. По словам разведчиков, их запасы 20 дней назад накрыла артиллерия, и теперь вода и еда у них практически на нуле, в отличие от «азовцев», которые находятся в другой части завода и не испытывают такой нужды в питье и пище. По данным военкора, на заводе находятся от «300 до полутора тысяч» националистов «Азова». Он подчеркнул, что с такими же идейными боевиками придётся сражаться и в Харькове, и в Днепропетровске, и в Киеве, однако благо, что после Мариуполя уже есть опыт таких боёв.

Экс-секретарь Совбеза ДНР, основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский опубликовал видео последствий авиаудара по заводу.

«Это результат прилёта авиабомбы – теперь это типовой «пейзаж». На видео отчётливо видны следы разрушений – обваливаются целые секции, погребая под собой всё живое. Судя по плачевным репортажам со стороны противника, положение у него на Азовстали печальное, и картинка с беспилотника вторит их описанию ситуации. Ещё раз повторю – сдавайтесь, и сохраните себе жизнь. Итог предрешён, романтической смерти не будет, а будет одна большая братская могила под грудой лома и бетона», – пообещал Ходаковский.

В то же время военкор Дмитрий Астрахань считает, что можно было бы и поторопиться с решением вопроса «Азовстали», активировав удары по объекту.

«Мы уже много раз в течение длительного времени сбрасываем на огромный комплекс «Азовстали» по одной, две, три бомбы. А почему всё-таки нельзя за один раз сбросить туда несколько десятков бомб, повторяя данную операцию не через сутки-двое, а через час-два, с постоянным наличием самолётов в воздухе и управлением временем их выхода на цель? Я не специалист, но вроде бы, раньше такое умели делать. Если проблема в технике, то это очень плохой симптом. Но, я сильно подозреваю, что проблема в картинке. Поэтому тут я уже на своём поле, как говорится, и добавлю, что «картинка» сейчас с большим количеством ударов хуже, чем была бы, покажи мы действительную мощь ВКС», – написал военкор на своей странице.

«Заглянул тут на ресурсы противника и прочитал их плач по поводу того, что вчера на «Азовсталь» было сделано 34 самолёто-вылета. Это, вообще-то, немного, а плачущие там нацисты, снова требующие экстракции, скорее всего, преувеличивают. Тем более, что не все эти вылеты были тяжёлыми», – уточняет Астрахань в постскриптуме.

А вот радиоведущий Сергей Мардан полагает, что торопить события незачем.

«Байден переживает, что «у Путина сейчас нет выхода из Украинского конфликта», и с этим что-то нужно делать. Президент США абсолютно верно расставляет акценты. Очевидно, что Россия готова к долгой военной кампании, цель которой для США то ли не очевидна, то ли настолько ужасающа, что они не хотят лишний раз произносить ее вслух. Киев в ежедневном режиме ведет войну в основном информационную. Информационных побед так много, что даже у патриотической украинской аудитории начинают возникать подозрения в их правдоподобности. Тем временем российская армия молча уничтожает от 200 до 500 украинских солдат ежедневно и совершенно не считает необходимым делать из этого шоу-бизнес. Западные военные эксперты осторожно напоминают энтузиастам, что «никакого наступления русская армия пока еще даже не начинала». Идет банальное уничтожение наиболее боеспособных частей ВСУ с помощью бесконечных артиллерийских, ракетных и авиационных ударов. Опыт Мариуполя показал, что русские теперь в состоянии брать штурмом, в том числе, и очень большие города. Между полумиллионным Мариуполем или полуторамиллионным Харьковом разница большая, но не на порядок. И когда придет время, Харьков так же будет взят. Как и Днепропетровск, и Одесса, и Киев. 9 мая ожидали всеобщей мобилизации дураки и романтики. А скучные люди в российских военкоматах еще с марта начали набор добровольцев, из которых сейчас комплектуют десятки новых батальонных групп. Так что Байден правильно переживает. Путин, действительно, не ищет «выхода» из конфликта. Путин просто намерен – победить», – резюмировал Мардан.