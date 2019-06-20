20.06.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия
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Путин напомнил: Белоруссия согласилась на единую валюту и парламент

Россия и Белоруссия не будут объединяться в одно государство, но должны реализовать  договор 1996 года о создании Союзного государства.

Об этом сегодня в ходе «Прямой линии» заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это не единое государство, это не одно и то же. Но там, правда, много элементов — вплоть до создания союзного парламента, введения общей единой валюты и так далее. Что-то не было сделано со стороны России — Россия затормозила, что-то не было сделано со стороны Беларуси», сказал Путин.

По его словам сейчас эксперты обеих стран занимаются корректировкой Союзного договора.

«На самом деле сделано немало в том числе в социальной сфере, с точки зрения свободного передвижения товаров и услуг, людей, с точки зрения социальных гарантий с обеих сторон. Сделано немало, но, на мой взгляд, явно недостаточно. Можем и должны сделать гораздо больше», — сказал Путин.

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