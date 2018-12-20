Путин напомнил либеральным журналистам об их коллегах, погибших на Донбассе

20.12.2018, Москва, Галина Шершнева

Президент РФ Владимир Путин, отвечая сегодня на вопрос «Новой газеты» о расследовании гибели журналистов в Центрально-Африканской республики (куда они направились, чтобы готовить материал о «российских наемниках») напомнил о том, что российские корреспонденты погибали и на Донбассе.

«Это, безусловно, трагедия. Погибли люди, у них остались семьи. Вообще очень много трагедий с журналистами. Мы никогда не должны забывать, в том числе, и о журналистах, погибших на юго-востоке Украины. Тех, которые попали под обстрел, и тех, на которых, по сути, было произведено покушение, их просто расстреляли. Об этих не забывайте, пожалуйста», – сказал Путин.

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Что касается журналистов, погибших в ЦАР, президент напомнил, что они посещали эту страну в частном порядке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ваши коллеги, насколько мне известно, приехали в Африку без всякого уведомления местных властей. Они приехали как туристы. По имеющимся на сегодняшний день данным, покушение совершили какие-то местные группировки. Идет расследование. Достоверных данных мало. Мы рассчитываем, что они будут получены», – сказал Путин.