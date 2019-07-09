Путин напомнил о геноциде, который устраивала Грузия

09.07.2019, Екатеринбург, Михаил Рябов

Грузинские политики, объявляющие Россию «оккупантом», плохо знают или намеренно искажают историю, заявил президент РФ Владимир Путин во время визита в Екатеринбург.

«Осетия вошла в состав Российской империи в 1774 году. Вошла целиком. И южная, и северная часть. Как самостоятельное государство. Абхазия – в 1810 году. Тоже как независимое государство, как княжество.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Позднее стали происходить события в рамках единого государства. Южная часть Осетии вошла в Тифлисскую губернию. Никакой Грузии не было.

Абхазия развивалась таким образом. Когда разваливалась Российская империя после Первой мировой войны, Грузия предприняла попытки поглощения Абхазии.

Образовалась независимое грузинское государство. И при помощи германских войск в 1918 году Грузия Абхазию оккупировала. Вели себя оккупанты очень жестко. Еще жестче действовали грузинские войска в Осетии в 1919 и 1920 годах. По сути говоря, это именно то, что сегодня называется геноцидом.

Все это хорошо бы знать сегодняшним грузинским властям. Нельзя об этом забывать, если сегодняшние грузинские власти хотят наладить отношения с народом Абхазии или Южной Осетии.

А во времена СССР была образована, кстати, сначала договорная Союзная Советская Социалистическая республика Абхазия. В которую вошла Грузия. Это даже не была Грузия. Во времена Сталина была создана Социалистическая республика Грузия, составной частью которой была Абхазия. И наши правозащитники никогда не обращают на это внимание. Но по указанию Сталина НКВД Берия предприняли очень жесткие меры в отношении абхазов. Очень жесткие – с целью поглощения Грузией этой территории и абхазского народа.

Вот это тяжелое наследие проигнорировал один из первых президентов современной Грузии, когда отменил вообще всякую автономию – и Аджарии, и Абхазии, и так далее. Все это привело к взрыву и братоубийственной войне.

Я в свое время предупреждал Саакашвили и говорил: Михаил Николаевич, ни в коем случае не допускайте никаких военных действий в отношении Абхазии и Южной Осетии. Американцам говорил то же самое. «Да-да, ни в коем случае». И что сделали? Нет, пошли туда с войной. Результат сегодня известен. Россия просто вынуждена была признать независимость этих республик, защитить народ», – напомнил Путин.