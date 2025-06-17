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Президенту РФ Владимиру Путину не удастся проигнорировать вторую атаку на российские стратегические базы.

Об этом доктор экономических наук, бывший заместитель министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил в интервью ютуб-каналу Dialogue Works, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Следующая атака может быть направлена на советские шахты с межконтинентальными баллистическими ракетами. Я не думаю, что Путин второй раз сможет назвать нападение на российские стратегические силы терроризмом. И это может спровоцировать конфликт», – сказал Робертс.

Он считает, что мир обязан только Путину тем, что после пресловутой «украинской» террористической атаки «Паутина» не разразилась третья мировая война.

«Кто бы ни отдал приказ об атаке на российский стратегический бомбардировочный флот, он поставил весь мир под угрозу. Трамп говорит, что он ничего об этом не знал. То есть президент США не контролирует, начнется ли война между США и Россией. И что особенно тревожно – никто не хочет выяснять, кто дал «зеленый свет». Сейчас ничего не произошло, но это полностью заслуга Путина. Никто не мог знать, что он проигнорирует это, потому что стратегическая доктрина России требует стратегического ответа», – сказал Робертс.

Он считает, что мир должен потребовать расследования того, кто поставил его под угрозу, потому что «тупик в переговорах по Украине того не стоит».