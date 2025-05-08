Путин нас всех рассорит, если не скинемся для Украины – шведский военачальник

Елена Острякова.  
08.05.2025 19:48
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия раскалывает НАТО, заставляя ее членов ругаться между собой.

Об этом начальник генерального штаба обороны Швеции генерал Михаэль Клессон заявил сегодня на 17-м киевском форуме по безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия раскалывает НАТО, заставляя ее членов ругаться между собой. Об этом начальник генерального штаба...

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«Путин хочет оставаться у власти. Он открыто объявляет, что он воюет с Западом. Про это нужно помнить и напоминать. Украинцы как раз мешают этому его плану. Мы должны быть едиными в борьбе против тех целей, которые ставит перед собой Россия. Она пытается разделить Европейский союз и НАТО, закидывает нам какие-то небольшие вещи, которые вынуждают нас препираться между собой», – вещал Клессон.

Он считает, что НАТО должна бороться «даже за небольшой остров» на своей территории, поэтому боевой опыт Украины для нее так важен.

«Мы должны понять, какой будет стоимость войны, когда она придет в Европу, по сравнению с тем, что происходит сейчас. Тогда мы поймем, что помощь Украине – это помощь нам самим, поскольку стоимость войны на территории Европы будет намного выше», – сказал Клессон.

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