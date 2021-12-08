Путин: НАТО навязывает России конфронтацию – будем реагировать

08.12.2021  19:17 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия


НАТО проводит в отношении России конфронтационную политику.

Об этом сегодня в Сочи заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Греции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО проводит в отношении России конфронтационную политику. Об этом сегодня в Сочи заявил президент...

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«К сожалению, блок НАТО ведет явно конфронтационную линию в отношении России.Высылка наших дипломатов, которая привела к тому, что мы закрыли соответствующую структуру натовскую в Москве, говорит о том, что структура настроена к нам, мягко говоря, недружественно. Кроме того, объявляет Россию своим противником.

Ничего здесь хорошего нет, мы ни к каким конфронтациям ни с кем не стремимся. Россия будет использовать Грецию, чтобы позитивно повлиять на отношения с НАТО», – сказал Путин.

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