Путин: НАТО навязывает России конфронтацию – будем реагировать
НАТО проводит в отношении России конфронтационную политику.
Об этом сегодня в Сочи заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Греции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«К сожалению, блок НАТО ведет явно конфронтационную линию в отношении России.Высылка наших дипломатов, которая привела к тому, что мы закрыли соответствующую структуру натовскую в Москве, говорит о том, что структура настроена к нам, мягко говоря, недружественно. Кроме того, объявляет Россию своим противником.
Ничего здесь хорошего нет, мы ни к каким конфронтациям ни с кем не стремимся. Россия будет использовать Грецию, чтобы позитивно повлиять на отношения с НАТО», – сказал Путин.
Спасибо!
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