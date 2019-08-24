«Путин навёл бы порядок»: В СБУ ждут прихода русских

24.08.2019, Киев, Максим Карпенко

У российских либералов, пытавшихся запустить революцию в Москве по лекалам Майдана, «антропологически другие лица».

Об этом в эфире интернет-канала «Романов» заявил экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, Саакашвили подчеркнул, что даже украинские силовики, действуют также, как российские и мечтают, чтобы «Путин навел порядок».

«Антропологически лица, которые стоят в Москве на этих митингах, они очень отличаются от всех этих, кто стоит по другую сторону. И я вам скажу – СБУшники, которые меня брали при Порошенко, абсолютно ничем не отличаются и по выражению лица, и по методам, и по говору. Они все даже на украинском не говорят, они все говорят на московском русском.

Они со мной сидели в мини-бусе, крыли Порошенко, но при этом я обрадовался, что потом похвалили Путина, вот, Путин бы навел порядок.

Вот, одна антропология эта и одна антропология цивилизованных людей. Две цивилизации, это цивилизационная борьба», – заявил Саакашвили.