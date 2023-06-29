Путин нажмет «красную кнопку» – Кедми
Президент России Владимир Путин до конца будет стараться решить проблему наименее кровопролитным способом, но если ситуация будет критической, он без колебания применит ядерное оружие.
Об этом в интервью видеоблогу «Принцип Ковалева» заявил военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Насколько я с ним знаком, он сделает то, что посчитает нужным и необходимым для того, чтобы обезопасить Россию. И если это приведет к тому, чтобы отдать приказ о применении ядерного оружия, он его отдаст без колебания. Если он придет к этому мнению. Он всегда пытается найти менее опасные решения, более эффективные и менее кровопролитные.
Но когда не остается выхода, так не остается выхода. Для него на первом месте – это безопасность его страны, его народа и государства, и он готов защищать его всеми средствами, которые находятся в его распоряжении и распоряжении государства», – заявил Кедми.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.