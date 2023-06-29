Путин нажмет «красную кнопку» – Кедми

Анатолий Лапин.  
29.06.2023 17:44
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Президент России Владимир Путин до конца будет стараться решить проблему наименее кровопролитным способом, но если ситуация будет критической, он без колебания применит ядерное оружие.

Об этом в интервью видеоблогу «Принцип Ковалева» заявил военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент России Владимир Путин до конца будет стараться решить проблему наименее кровопролитным способом, но...

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«Насколько я с ним знаком, он сделает то, что посчитает нужным и необходимым для того, чтобы обезопасить Россию. И если это приведет к тому, чтобы отдать приказ о применении ядерного оружия, он его отдаст без колебания. Если он придет к этому мнению. Он всегда пытается найти менее опасные решения, более эффективные и менее кровопролитные.

Но когда не остается выхода, так не остается выхода. Для него на первом месте – это безопасность его страны, его народа и государства, и он готов защищать его всеми средствами, которые находятся в его распоряжении и распоряжении государства», – заявил Кедми.

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