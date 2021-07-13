13.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Германия, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина
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Путин назначит Меркель главой РЖД – эксперт-порохобот

Новости УкраиныКанцлер Германии Ангела Меркель после ухода с поста планирует возглавить одну из естественных монополий...

Канцлер Германии Ангела Меркель после ухода с поста планирует возглавить одну из естественных монополий РФ.

Об этом в своем видеоблоге заявил киевский политтехнолог Тарас Березовец, обслуживающий интересы бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Неожиданная смена поведения Ангелы Меркель сейчас – очень сильное повышение лояльности Путину – возможно, свидетельствует о том, что после окончания политической карьеры она видит себя и продолжит уже карьеру в качестве одного из топ-менеджеров, руководителей российских природных монополий.

Будь то «Газпром», РЖД или «Роснефть». Эти сомнения всё больше начинают усиливаться на фоне изменившейся позиции Ангелы Меркель, в том числе, и по вопросу Украины», – заявил Березовец.



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