Путин назвал генерала, чьи войска начали теснить ВСУ на фронте

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Активизировавшие атаки два дня назад украинские войска, вновь потеряв технику, теперь изменили тактику. Об этом журналистам сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Есть небольшие изменения. В чем они заключаются: подвозят на передний край людей, выбрасывают, и бронетехника исчезает. Видимо, берегут технику, боятся ее потерять. Атакуют в пешем порядке, подставляя, конечно, людей под удар нашей артиллерии, танков и так далее… Связано это с потерям бронетехники…. Начиная с четвертого июня то, что мы видим только, – потеряно 415 танков. И 1300 единиц с лишним бронемашин разного класса. И две трети – это западного производства», – сказал Путин.

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Он утверждает, что «везде противник остановлен, отброшен», «они понесли большие потери в живой силе и технике».

«Более того, на участке ответственности генерал-лейтенанта Мордвичева (командующий Центральным военным округом, заменил генерала Лапина, – ред.) наши войска не только отбивают атаки противника, но и сами переходят в контрнаступление, забирают нужные для наших войск участки. Вот на двух участках они продвинулись. На одном – 15 км по фронту и примерно 4 на глубину. Делают это для того, чтобы улучшить свое положение… Действуют уверенно», – сказал Путин.