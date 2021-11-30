Путин назвал ЛДНР «непризнанными пока республиками»

30.11.2021  16:16 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Президент РФ Владимир Путин назвал ЛДНР «пока непризнанными республиками», отвечая на вопрос о возможности ввода войск на Украину.

Об этом глава государства заявил сегодня на форуме «Россия зовет», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин назвал ЛДНР «пока непризнанными республиками», отвечая на вопрос о возможности...

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«О возможном вводе российских войск на Украину говорили еще в начале года. Мы проводили учения «Запад-21», но, как видим, этого не случилось. Дело не в том, вводить войска или не вводить, воевать, не воевать, а в том, чтобы наладить отношения по созданию более справедливого, устойчивого развития и учета интересов всех участников международной деятельности. Если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать.

Что касается угроз, то для людей, проживающих в двух непризнанных пока республиках – ЛНР и ДНР, создаются постоянные угрозы при передвижении войсковых соединений вблизи их территории.

РФ также испытывает определенную озабоченность в связи с тем, что около ее границ проводятся крупномасштабные учения, в том числе, незапланированные. Как это было совсем недавно в Черном море, когда в 20 км от нашей границы летали стратегические бомбардировщики, на борту которых находится высокоточное оружие. Может находиться и ядерное оружие», – сказал Путин.

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