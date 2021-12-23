Путин назвал Лукашенко непростым переговорщиком

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Москве и Минску удалось достичь понимания в вопросах интеграции

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на большей пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас уже многое сделано, особенно в социальных вопросах. Я имею в виду и свободное передвижение, и положение на рынке труда, и даже обеспечение социальное по целому ряду направлений. Сейчас у нас речь идет о том, чтобы синхронизировать налоговое, таможенное дело и законодательство. Это чрезвычайно важно, чтобы обеспечить единообразное понимание того, как мы будем действовать совместно для достижения наивысшего результата. Это основные вещи – фискальная политика и таможенная», – сказал Путин.

В числе прочего президент РФ назвал актуальным и вопрос о роуминге.

«Был долгий и непростой процесс согласования позиций. Александр Григорьевич и его команда непростые переговорщики, но мы достигли понимания, каким темпом и какими шагами мы должны к этому идти. Это касается допуска на рынок товаров и услуг белорусскими экономическими операторами, транспорта и очень многих вопросов. Я уверен, что ниши граждане это почувствуют», – сказал Путин.