Путин назвал Лукашенко непростым переговорщиком

23.12.2021  15:28 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
Просмотров:
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Россия


Москве и Минску удалось достичь понимания в вопросах интеграции

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на большей пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Москве и Минску удалось достичь понимания в вопросах интеграции Об этом президент РФ Владимир...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«У нас уже многое сделано, особенно в социальных вопросах. Я имею в виду и свободное передвижение, и положение на рынке труда, и даже обеспечение социальное по целому ряду направлений. Сейчас у нас речь идет о том, чтобы синхронизировать налоговое, таможенное дело и законодательство. Это чрезвычайно важно, чтобы обеспечить единообразное понимание того, как мы будем действовать совместно для достижения наивысшего результата. Это основные вещи – фискальная политика и таможенная», – сказал Путин.

В числе прочего президент РФ назвал актуальным и вопрос о роуминге.

«Был долгий и непростой процесс согласования позиций. Александр Григорьевич и его команда непростые переговорщики, но мы достигли понимания, каким темпом и какими шагами мы должны к этому идти. Это касается допуска на рынок товаров и услуг белорусскими экономическими операторами, транспорта и очень многих вопросов. Я уверен, что ниши граждане это почувствуют», – сказал Путин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть