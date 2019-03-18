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18.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Россия, Экология
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Путин назвал проблему Крыма, которую знает лично

Проблема водоснабжения Крыма, возникшая после начала водной блокады со стороны Украины, – это то, над чем сегодня работают в российской власти, и она будет решена.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разные варианты рассматриваются – и строительство новых водоводов, и бурение, и опреснение для промышленных нужд, прежде всего. Сегодняшние технологии очень дорогие, опреснения. Но мы точно над этим думаем, даже не сомневайтесь. Правительство думает и те, кто в правительстве занимается Крымом. Я знаю эту проблему лично, мы ее не оставим до тех пор, пока не решим окончательно», – заявил Путин.

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