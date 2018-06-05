Политнавигатор - Новости России и Украины
05.06.2018, Москва, Елена Острякова
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НАТО, Россия, Сюжет дня, Украина

Путин назвал условия вступления Украины в НАТО


Россия уважает волю украинского народа по вопросу о вступлении в военные блоки, но будет возражать против размещения на территории Украины определенных военных объектов.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью австрийской телерадиокомпании ORF, текст которого публикует официальный сайт Кремля.

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«Что касается нейтрального статуса, то это вопросы, которые должен определить сам украинский народ и украинское руководство. Для нас, для России, это важно с той точки зрения, чтобы на территории Украины не появились какие-нибудь военные объекты, которые угрожали бы нашей безопасности. Например, новые комплексы противоракетной обороны, которые бы старались купировать наш ядерный потенциал. Да, для нас это важно, я не скрываю. Но в конечном итоге это выбор самого украинского народа и легитимно избранных органов власти», – сказал Путин.

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