Путин не блефует – мы рискуем превратиться в лужайку для выпаса скота, – Мосийчук

Когда президент России говорит о возможности отрезать Украину от моря, Владимир Путин не блефует. Если не физически занять Одессу и Николаев в ближайшее время, то превратить портовую инфраструктуру в пыль вполне реально.

Об этом в эфире видеоблога Liberty UA заявил бывший депутат Верховной рады, экс-участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

