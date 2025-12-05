Путин не блефует – мы рискуем превратиться в лужайку для выпаса скота, – Мосийчук
Когда президент России говорит о возможности отрезать Украину от моря, Владимир Путин не блефует. Если не физически занять Одессу и Николаев в ближайшее время, то превратить портовую инфраструктуру в пыль вполне реально.
Об этом в эфире видеоблога Liberty UA заявил бывший депутат Верховной рады, экс-участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Друзья, если реально Путин выполнит, а Россия имеет такие возможности, свои угрозы и начнет боевые действия на Черниговщине – создавать санитарную границу. А под видом санитарной границы дойдут до той точки, с которой оптоволоконные дроны смогут накрывать Киев – что вы тогда скажете?
Или, если начнут отрезать от моря Украину, как он угрожал? Я не сильно верю, что можно за день-два захватить Николаев, Одессу, но превратить в пустыню юг Украины, уничтожить портовую инфраструктуру – это реалистично, он об этом говорит, и это понимают все.
Если это произойдет, даже не оккупировав Одессу и Николаев, но потеряв портовую инфраструктуру, мы на десятки лет окажемся в разряде аграрных государств – лужаек для выпаса скота, из которых вывезти произведенную агропродукцию будет нереально», – заявил Мосийчук.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: