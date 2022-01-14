Путин не блефует, намерения по Украине реальные – Карасёв

14.01.2022  13:51 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
Просмотров:
 
Дзен, НАТО, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Главная цель президента РФ Владимира Путина – остановить начавшуюся в 90-х тенденцию расширения блока НАТО на Восток.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Главная цель президента РФ Владимира Путина – остановить начавшуюся в 90-х тенденцию расширения блока...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Если говорить о РФ, то я там видел не только блеф, там есть действительно реальные намерения создавать очаги опасности в Европе для Украины. Разве военные учения, которые начались буквально вчера или позавчера снова рядом с границами Украины, это что – не создание опасной ситуации? Да, она локальная. Да, это не какая-то тотальная война, но это создаёт опасность.

Однако блеф есть. Но поймите, нельзя блефовать так часто, потому что за этим стоит вопрос, что за этим стоит только блеф, а не реальные намерения. Понятно, что Путина не пугают санкции экономические», – констатировал Карасёв.

По его мнению, остановка расширения НАТО – принципиальный вопрос для руководства России.

«Для Путина сейчас важно, это даже его миссия, сделать так, чтобы завершилась эта эпоха, период расширения НАТО на Восток. Он считает это наследием 90-х годов, когда Россия была слабая, а СССР был в руинах, а Запад был на подъёме», – добавил политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть