Путин не блефует, намерения по Украине реальные – Карасёв

Главная цель президента РФ Владимира Путина – остановить начавшуюся в 90-х тенденцию расширения блока НАТО на Восток.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить о РФ, то я там видел не только блеф, там есть действительно реальные намерения создавать очаги опасности в Европе для Украины. Разве военные учения, которые начались буквально вчера или позавчера снова рядом с границами Украины, это что – не создание опасной ситуации? Да, она локальная. Да, это не какая-то тотальная война, но это создаёт опасность.

Однако блеф есть. Но поймите, нельзя блефовать так часто, потому что за этим стоит вопрос, что за этим стоит только блеф, а не реальные намерения. Понятно, что Путина не пугают санкции экономические», – констатировал Карасёв.