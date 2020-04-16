«Путин не будет спасать Украину» – Монтян

16.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Единственный оптимистичный сценарий для Украины – это «агрессия» РФ, однако россияне не станут тратить огромные средства на то, чтобы вытащить «незалежну» из той пропасти, в которую её скинули западные «партнёры».

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никакого оптимистического сценария для Украины я не видела изначально. Это ж старая шутка, когда все эти дебилы кричали, что, мол, Путин нападёт, я спрашивала: «Ребята, почему у вас Путин нападает исключительно по восточной границе. Что ему мешает напасть через какой-нибудь Чернигов?». Сразу зависали.

И как сейчас отвечают на все эти вопли про гипотетическое нападение Путина сами россияне: «Нет, ребята, нападать мы на вас не будем. Живите на свои. Хренушки вам, чтобы мы вас теперь вытягивали из задницы, в которую вас затянули пиндосы, наглосаксы и прочая европка», – отметила Монтян.

Она подчеркнула, что западные «партнёры» вместо оказания посильной помощи как ни в чём не бывало продолжают грабить Украину.

«Ну а сейчас, после позорища, когда Штаты отжимают ИВЛ у каких-то там Багамов, после того, как Европа перетырила друг у друга кучу всякого медицинского оборудования, закрыла границы и всё такое, стало совершенно понятно, что с Украиной вообще никаких шансов, она вообще никому на фиг больше не нужна.

И вот вопрос в том, что будет, когда это осознает абсолютное большинство украинцев. Вот, МВФ списал долги пары десятков беднейших стран. Украина вполне бедная страна, но ей долги никто не списывал – МВФ продолжает нагибать на открытие рынка земли для юридических лиц для того, чтобы заграбить под транснациональные агрохолдинги.

Продолжают насиловать принятием банковского закона, который процентов на десять, может, и антиколомойский, а на остальные девяносто о том, чтобы отдать украинскую банковскую систему под внешнее управление», – резюмировала адвокат.