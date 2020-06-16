16.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Россия, Украина
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«Путин не дремлет! Зеленский должен уйти!» – Парубий разразился паническим заявлением


Президент Украины Владимир Зеленский и его команда якобы уже год работают, выполняя кремлёвский заказ на уничтожение Украины.

Об этом в ходе заседания Верховной рады заявил экс-спикер украинского парламента, депутат партии «Европейская солидарность» Андрей Парубий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам сегодня очень важно осознать, что стратегическая цель Кремля не изменилась. В их понимании Украина имеет право существовать, но без украинской сути, исключительно как часть Русского мира, который управляется из Кремля. Для этого первостепенное задание – нивелировать, уничтожить историческое значение революции достоинства, очернить и дискредитировать героев майдана, добровольцев, героев АТО и в конце концов – всех государственников.

И уже год как мы все наблюдаем пошаговую реализацию этого сценария. Он воплощается параллельно с развалом государства во всех сферах. Сейчас власть взялась на важнейшую часть кремлёвского плана – сменить парадигму общественного восприятия. Они хотят убедить общество, что майдан – это госпереворот, что украинизация и декоммунизация – это нарушение демократических стандартов, что защита своей отчизны – это преступление», – заявил Парубий.

«Идёт наступление на украинский язык, на украинское информационное пространство. Вот, почему власть Зеленского, не скрывая, начала преследования наиболее активных: и дело Федыны, и дело Зверобой, Чорновол, Антоненко, Кузьменко, Дьяковича, Стерненко. Несмотря на очевидные различия – это звенья одной цепи. И если мы этот антиукраинский реванш не остановим, приговоры будут всем», – предупредил экс-спикер.

«Можем ли мы остановить реванш, защитить своих побратимов, спасти Украину? Да, и путь к этой цели один – всеобщее объединение! Объединение всего украинского лагеря, всех украинских сил. И к этому всех призывает «ЕС», потому что это наша земля и наша страна, и мы обязаны её защитить. Реванш не пройдёт! Зеленский должен уйти! Слава Украине» – заключил Парубий.

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