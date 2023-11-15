«Путин не дурак»: Мосийчук объяснил, почему Россия не взяла Киев

Анатолий Лапин.  
15.11.2023 12:21
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Киев, Политика, Россия, Украина


Россия не смогла за три дня взять столицу Украины в начале СВО, потому что не сработали «российские агенты», которые должны были обеспечить встречу войск.

Такую версию в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста высказал экс-депутат Верховной рады, в прошлом боевик «АТО» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не смогла за три дня взять столицу Украины в начале СВО, потому что...

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«Все, кто думают, что Путин сошел с ума, когда напал на Украину и считал, что за три дня возьмет Киев, они ошибаются. Путин не сошел с ума. Путин действовал из четкого расчета, с кучей людей, которые с ним сотрудничали, шли на коллаборацию. Это не только те, которых назвали публично, многих не назвали, многие имеют звания, многие сидят в чиновничьих кабинетах по сегодняшний день», – сказал националист.

«Многие из них говорят на украинском языке, кстати. Дело в том, что люди, которые должны были встречать Путина и русские войска хлебом-солью, не смогли сработать, и система не сработала не потому, что Путин дурак, а потому, что украинский народ, именно народ встал и сказал: «Нет». Ни Арестович, ни Ермак, никто, а украинский народ», – заявил Мосийчук.

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