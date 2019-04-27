Путин не исключает переговоров с Зеленским по Донбассу

27.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Владимир Путин сообщил, что не исключает встречи и переговоров с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Если у нас когда-то будет встреча, начнутся какие-то переговоры, чего я не исключаю, то мы, прежде всего, должны будем говорить о том, как закончить конфликт на юго-востоке Украины. А здесь, на мой взгляд, есть только один способ — это исполнение Минских соглашений», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР.

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При этом Путин подчеркнул: «К сожалению, господин Зеленский уже заявил перед выборами, что он не собирается подписывать декрет или указ об амнистии, во-первых, и во-вторых (не собирается) предоставить этим территориям особый статус».

«И то, и другое является ключевой частью содержания Минских соглашений, а как можно без исполнения Минских соглашений решать проблему ЛНР и ДНР», — отметил президент РФ.

«А как можно без исполнения минских соглашений решать проблему ЛНР/ДНР? Я бы с удовольствием задал ему эти вопросы и подискутировал на эти темы», — сказал российский лидер. Он подчеркнул, что за Зеленского проголосовало большое число украинских граждан и, прежде всего, люди ожидают решения именно этих вопросов, так как «всем надоел этот конфликт, все устали от него».