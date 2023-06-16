Путин не исключил ударов по аэродромам в Европе

Россия уничтожит американские самолеты Ф-16 в случае предоставления их Украине так же, как сейчас уничтожает немецкие танки «Леопард».

Об этом сегодня на Петербургском международном экономическом форуме, заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«НАТО, конечно, втягивается в войну на Украине. Поставки идут тяжелой техники. Сейчас рассматривается вариант поставки самолетов. На одном участке предпринимаются попытки атак силами двух рот при поддержке пяти танков. На другом участке тоже полторы роты при поддержке двух танков. Танки горят. Несколько танков уничтожено. И это в том числе «Леопарды». И вчера было то же самое. И вчера были «Леопарды». Они горят. Так же будут гореть и Ф-16. Сомнений нет», – сказал Путин.

При этом он не исключил удара по аэродромам в Европе, если Ф-16, участвующие в боях на Украине, будут взлетать оттуда.

«Но если они будут располагаться на авиабазах за границей Украины, но использоваться в боевых действиях, мы должны будем посмотреть, как и где нам поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас. Это серьезная опасность дальнейшего втягивания НАТО в этот вооруженный конфликт», – сказал Путин.

Что касается нынешнего «контрнаступа», то по данным Путина, ни на одном направлении противник успеха не имеет. При этом от мирного урегулирования Запад и Украине отказались

«Они перевели диалог в сферу поставок вооружений. Посмотрим, что будут делать дальше. 30% поставленной тяжелой бронированной техники уже уничтожены. Это не только «Леопарды» – 217 танков. 18 бронированных машин, и «Бредли» в том числе. Нет сомнений в том, что это и дальше будет продолжаться. Лучше бы они пошли по другому пути и искали мирные средства разрешения конфликта. Пока они пытаются одержать победу на поле боя. Флаг им руки. Посмотрим, как это у них получится. Пока не получается. И вряд ли получится», – сказал Путин.