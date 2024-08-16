Путин не купится на размен Донбасса на Курск. Эти территории все равно заберут – Карасев

Думать, что президент России согласится на размен территорий Донбасса на оккупированную ВСУ часть Курской области, глупо. Рано или поздно Россия все равно вернет утраченное – если не военным, то дипломатическим путём.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже если вы Путин, вам говорят «Поменяйте эту часть территории на какую-то в Донбассе, он что, пойдет на это?.. Пойдет он на это или нет? Я думаю, не пойдет, потому что стратегическое значение и историческое значение для них этих территорий выше, чем Курск. Этим людям дадут, переселят куда-то, дадут сертификаты на жилье и так далее. Потому что там не бросают людей в таком состоянии», – сказал эксперт.

«Мне смешно, когда Верещук пишет: «Мы нашли гуманитарную помощь». Да тут приехали наши с Донбасса, оттуда свалили, чтобы тут жить. Они вынуждены были, 130 тысяч, уехать обратно, зная, что их могут там проверять и что с ними делать, но они уехали в свои дома. Поэтому эта киношность меня не то что бесит, но обидно за людей. Поэтому он никогда не пойдет на это, потому что в стратегическом смысле эти территории, небольшой кусок территории не имеет значения. Тем более, что рано или поздно они его заберут. Не военным, так другим путем заберут», – заявил Карасев.