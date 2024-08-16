Путин не купится на размен Донбасса на Курск. Эти территории все равно заберут – Карасев

Анатолий Лапин.  
16.08.2024 14:36
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Курск, Россия, Сюжет дня, Украина


Думать, что президент России согласится на размен территорий Донбасса на оккупированную ВСУ часть Курской области, глупо. Рано или поздно Россия все равно вернет утраченное – если не военным, то дипломатическим путём.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Думать, что президент России согласится на размен территорий Донбасса на оккупированную ВСУ часть Курской...

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«Даже если вы Путин, вам говорят «Поменяйте эту часть территории на какую-то в Донбассе, он что, пойдет на это?.. Пойдет он на это или нет? Я думаю, не пойдет, потому что стратегическое значение и историческое значение для них этих территорий выше, чем Курск. Этим людям дадут, переселят куда-то, дадут сертификаты на жилье и так далее. Потому что там не бросают людей в таком состоянии», – сказал эксперт.

«Мне смешно, когда Верещук пишет: «Мы нашли гуманитарную помощь». Да тут приехали наши с Донбасса, оттуда свалили, чтобы тут жить. Они вынуждены были, 130 тысяч, уехать обратно, зная, что их могут там проверять и что с ними делать, но они уехали в свои дома. Поэтому эта киношность меня не то что бесит, но обидно за людей. Поэтому он никогда не пойдет на это, потому что в стратегическом смысле эти территории, небольшой кусок территории не имеет значения. Тем более, что рано или поздно они его заберут. Не военным, так другим путем заберут», – заявил Карасев.

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