«Путин не начал мобилизацию» – в Киеве указали на полный крах провокации

Вадим Москаленко.  
04.11.2024 18:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, КНДР, Мобилизация, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина будет продолжать ужесточать мобилизационные меры для того, чтобы заставить Россию пойти на зеркальные меры.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина будет продолжать ужесточать мобилизационные меры для того, чтобы заставить Россию пойти на зеркальные...

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«Я понимаю, может быть, вот эта мобилизация, ее усиление или озверение, связано с тем, что кто-то в Генштабе придумал, что мы мобилизацию проведем, и Россия вынуждена будет мобилизацию провести. А Путин не хочет. Путин понимает, что так не воюют сегодня, через всеобщую мобилизацию, что это может подорвать внутреннюю стабильность России.

Путин может и не пойти на всеобщую мобилизацию, он корейцев призовет. И всё. Мы сами раскрутили эту тему корейцев, чтобы Запад опять не терял свой интерес к Украине», – сказал Карасев.

«Когда Путин на саммите БРИКС отреагировал [на вопрос о корейцах], это тоже сигнал – ну хорошо, мобилизуйте, но если что, мы не пойдем на зеркальную мобилизацию. У нас есть военный союзник, который может и хочет воевать. Это сигнал, что ваша мобилизация бессмысленна. Если вы нас хотите втянуть в эту гонку мобилизации, чтобы подорвать нашу внутреннюю стабильность, на это не рассчитывайте.

Поэтому это становится бессмысленным во многом – и продолжение войны, и мобилизация», – добавил эксперт.

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