«Путин не начал мобилизацию» – в Киеве указали на полный крах провокации
Украина будет продолжать ужесточать мобилизационные меры для того, чтобы заставить Россию пойти на зеркальные меры.
Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я понимаю, может быть, вот эта мобилизация, ее усиление или озверение, связано с тем, что кто-то в Генштабе придумал, что мы мобилизацию проведем, и Россия вынуждена будет мобилизацию провести. А Путин не хочет. Путин понимает, что так не воюют сегодня, через всеобщую мобилизацию, что это может подорвать внутреннюю стабильность России.
Путин может и не пойти на всеобщую мобилизацию, он корейцев призовет. И всё. Мы сами раскрутили эту тему корейцев, чтобы Запад опять не терял свой интерес к Украине», – сказал Карасев.
«Когда Путин на саммите БРИКС отреагировал [на вопрос о корейцах], это тоже сигнал – ну хорошо, мобилизуйте, но если что, мы не пойдем на зеркальную мобилизацию. У нас есть военный союзник, который может и хочет воевать. Это сигнал, что ваша мобилизация бессмысленна. Если вы нас хотите втянуть в эту гонку мобилизации, чтобы подорвать нашу внутреннюю стабильность, на это не рассчитывайте.
Поэтому это становится бессмысленным во многом – и продолжение войны, и мобилизация», – добавил эксперт.
Спасибо!
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