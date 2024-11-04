«Путин не начал мобилизацию» – в Киеве указали на полный крах провокации

Украина будет продолжать ужесточать мобилизационные меры для того, чтобы заставить Россию пойти на зеркальные меры.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я понимаю, может быть, вот эта мобилизация, ее усиление или озверение, связано с тем, что кто-то в Генштабе придумал, что мы мобилизацию проведем, и Россия вынуждена будет мобилизацию провести. А Путин не хочет. Путин понимает, что так не воюют сегодня, через всеобщую мобилизацию, что это может подорвать внутреннюю стабильность России.

Путин может и не пойти на всеобщую мобилизацию, он корейцев призовет. И всё. Мы сами раскрутили эту тему корейцев, чтобы Запад опять не терял свой интерес к Украине», – сказал Карасев.