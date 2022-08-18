«Путин не остановится» – Климкин рассказал, как стращает европейцев

18.08.2022  03:00 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Д.Б., Дзен, Украина
Новости Украины

Большая ошибка – считать, что после занятия очередной части украинских территорий русские остановятся, отпразднуют победу и успокоятся.

Об этом в интервью скандально известному пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевскому журналисту Дмитрию Гордону рассказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Большая ошибка – считать, что после занятия очередной части украинских территорий русские остановятся, отпразднуют...

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Он подчеркнул, что те европейцы, которые всё ещё хотят договариваться с Россией, просто не понимают русской ментальности.

«Я не люблю компромиссы. Наша война с Россией – это про то, чтобы изменить парадигму с этого бесконечного бессмысленного компромисса. Вот это бесконечное старание что-то такое с Россией замутить, пропетлять – пример плохого компромисса. Мне с самого начала казалось, что этот компромисс обязательно выйдет боком.

Поясняю европейцам, что Путин, если его не остановить, он не остановится. Потому что всё ещё есть немало людей, которые считают: «Ну, хорошо, еще кусочек Украины, но потом же Путин успокоится, поднимет флаг, выйдет и расскажет россиянам, что это очередная победа. Все будут бросать кепки, чепчики, ушанки». Все это совершенно не так.

Ментальность сегодняшняя российская – очень странный микс византизма, в плохом его смысле (вот, если у нас она проявилась хорошем смысле, то там, как раз, в плохом) и постордынской ментальности. Не говорю, что они ведут себя как монголы, но эти смыслы, культурный код, ментальность орды во многом остались. Этот микс не относится ни к западной, ни к восточной ментальности. Его постоянно реализуют через логику внешнего нападения, пытаются найти легитимность некой своей истории, государственности, расширения», – вещал Климкин.

Он убежден, что русские слишком чтут своё прошлое, а это чревато агрессией.

«Считаю, что одна из задач XXI века, в конце концов, понять, что ментальность чужда этому миру и XXI столетию. Мы не можем сказать, какие ментальности хорошие или плохие, но ментальность сегодняшней империи – это очень странная, постордынская, поствизантийская ментальность. Верю, что она перезагрузится. Она просто несет угрозу всем.

Она не просто безбашенная, а такая, которая себя перезагружает через жестокость, через агрессию. Она не может смотреть в будущее, и тут никаких национальных вещей. Ситуация намного глубже. Эта ментальность – некрофильская. То есть, они живут через прошлое, себя понимают через прошлое, понимают свое величие через прошлое. И если вы перезагружаете свое прошлое величие, на самом деле, оно может перезагружаться только через агрессию. Оно не про будущее, а про прошлое», – завершил свою болтовню Климкин.

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