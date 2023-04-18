Путин не оставил сомнений, что вернём Херсон – ветеран спецназа

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Своей поездкой в зону СВО президент России Владимир Путин дал понять, что новые территории стали полноценными субъектами РФ, и освобождение областных центров – Херсона и Запорожья – это лишь вопрос времени.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил член президиума организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений Тимур Сыртланов.

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«Визит Владимира Путина, в первую очередь, определил некоторые позиции: первое – Путин показал, что новые территории Российской Федерации – это полноценные субъекты России и освобождение русских Херсона и Запорожья – это лишь дело времени. Второе – президент России сам знает, когда ему посещать регионы Российской Федерации. Владимир Путин показал, что держит руку на пульсе и лично контролирует ход СВО, напрямую общается с военачальниками Минобороны и Росгвардии, даже в полевых условиях. Своим визитом в зону СВО наш президент поднял дух войск, выполняющих боевые задачи, а также поддержал граждан ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, показав, что они являются полноценными гражданами великой страны», – заявил Сыртланов.