Путин не оставил сомнений, что вернём Херсон – ветеран спецназа

Анатолий Лапин .  
18.04.2023 21:32
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина


Своей поездкой в зону СВО президент России Владимир Путин дал понять, что новые территории стали полноценными субъектами РФ, и освобождение областных центров – Херсона и Запорожья – это лишь вопрос времени.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил член президиума организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений Тимур Сыртланов.

Своей поездкой в зону СВО президент России Владимир Путин дал понять, что новые территории...

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«Визит Владимира Путина, в первую очередь, определил некоторые позиции: первое – Путин показал, что новые территории Российской Федерации – это полноценные субъекты России и освобождение русских Херсона и Запорожья – это лишь дело времени. Второе – президент России сам знает, когда ему посещать регионы Российской Федерации.

Владимир Путин показал, что держит руку на пульсе и лично контролирует ход СВО, напрямую общается с военачальниками Минобороны и Росгвардии, даже в полевых условиях. Своим визитом в зону СВО наш президент поднял дух войск, выполняющих боевые задачи, а также поддержал граждан ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, показав, что они являются полноценными гражданами великой страны», – заявил Сыртланов.

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