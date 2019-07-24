«Путин не отдаст Донбасс ни на каких условиях» – Муждабаев заявил о неизбежности войны с РФ

24.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Для президента России Владимира Путина Украина – сакральная жертва.

Об этом в ходе общения с подписчиками на своём канале заявил меджлисовский пропагандист, беглый российский либерал Айдер Муждабаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война с Россией, я думаю, неизбежна, к сожалению, в любом случае. Вопрос, когда она настанет, если до этого путинский режим не придушат экономически, а душить никто особо не хочет, то я, к сожалению, думаю, что война неизбежна.

То есть, Путин, когда убедится, что никакие его ставки не работают, если он в этом убедится, то он, конечно, к этому прибегнет, потому что Украина для него – сакральная жертва», – заявил Муждабаев.

При этом пропагандист озвучил информацию о грядущем обострении на фронте, в том числе подразумевая под «ставками Путина» одного из лидеров «Оппозиционной платформы» Виктора Медведчука.

«Кстати, по моей информации из серьёзных источников, которые общаются с серьёзными источниками в России, на Донбассе никакого мира не будет. Ну, его и нету. Я звонил сегодня утром ребятам на фронт – обстрел, прислали фотографию с дырками в автомобиле, и вообще по фронту идёт стрельба, может, чуть тише, чем предыдущие пару недель, но стрельба идёт и, уверен, разрастётся. И вообще, мои источники говорят, что русские силовики настроены на ухудшение ситуации на Донбассе.

Я думаю, что все эти потуги сделать какой-то мир – с Путиным договориться не получится, даже о перемирии, не отдаст он Донбасс ни на каких условиях, не будет никакого мира.

Думаю, что наоборот – они сейчас будут показывать неуспешность Зеленского, что он лузер, не может войну прекратить и будут всё время кивать на Медведчука, единственного, которому Путин доверяет, что вот, мол, единственный, кто может установить мир, давайте за него, Зеленский ваших надежд на мир не оправдал. Я думаю, что будет так», – прогнозирует Муждабаев.