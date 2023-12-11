«Путин не переживёт Украину и Америку» – глава Пентагона объявил продолжение войны

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Потерянные в 2022 году Россией территории Харьковской и Херсонской областей – следствие передачи Киеву военной помощи от американцев и союзников.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин перед выступлением президента Украины Владимира Зеленского в Национальном университете обороны США, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина имеет огромное значение для безопасности Америки и для траектории глобальной безопасности в XXI веке. Именно поэтому США выделили более 44 млрд. долларов на помощь храбрым защитникам Украины в области безопасности. И вместе с президентом Зеленским и его командой мы создали историческую коалицию из примерно 50 союзников и партнёров. Наши друзья и союзники выделили более 37 млрд. долларов на помощь Украине. Возможности нашей коалиции играют решающую роль на поле боя. Украина вернула себе более 50% территорий, захваченных Россией, начиная с февраля 2022 года», – заявил Остин, сорвав аплодисменты зала.

Он добавил, что полон решимости показать всему миру, что США не дрогнут в противостоянии с Россией.

«Вместе с союзниками и партнёрами мы полны решимости помочь Украине закрепить и расширить свои достижения на поле боя, а также создать будущие силы, которые смогут отразить российскую агрессию в предстоящие годы. Мы полны решимости удержать Россию от любой дальнейшей агрессии, в том числе против наших союзников по НАТО. И мы полны решимости показать всему миру, что Америка не дрогнет, защищая нашу свободу», – сказал американский министр.

По его словам, нужно сделать всё, чтобы США сдержали своё слово о вечном противостоянии мировым «агрессорам».

«Америка будет в большей безопасности, если мы будем отстаивать наши основополагающие ценности. Если мы дадим понять потенциальным агрессорам по всему миру, что они не могут решать, в каких странах жить или нет, какие страны умирают. Сейчас, несмотря на свои преступления и изоляцию, Путин всё ещё верит, что он сможет пережить Украину и Америку. Но он ошибается. Господин президент, дамы и господа, обязательства Америки должны быть выполнены, безопасность Америки должна быть защищена, и слово Америки должно быть сдержано», – подчеркнул Остин.