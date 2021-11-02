Путин не поедет к Лукашенко утверждать интеграционные программы России и Белоруссии

02.11.2021 23:55 (Мск), Москва, Елена Острякова

Заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, на котором планируется принять 28 интеграционных программ, пройдет 4 ноября в онлайн-формате.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал сегодня мальчику Роману Когодовскому, которого он наградил за подвиг на пожаре, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот с Путиным будем вести в онлайн-режиме, по телевизору, переговоры», – сказал он.

Ранее ожидалось, что перед принятием интеграционных программ Путин посетит Минск.

28 союзных программ нацелены на унификацию законодательств РФ и Белоруссии в различных областях экономики, выравнивание условий деятельности бизнеса, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, а также на формирование и реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики. Эти программы были согласованы в сентябре на переговорах Путина и Лукашенко в Москве, а затем одобрены на заседании Совета министров Союзного государства в Минске.

Политолог Максим Жаров считает, что Владимиру Путину давно пора было перевести общение с Лукашенко в онлайн-режим.

«Сам факт перехода Путина на онлайн общение с Лукашенко никакой сенсации в себе не содержит. К этому все и шло, и странно, что этого не случилось значительно ранее. Бессмысленно встречаться тет-а-тет с как бы союзником, который сразу по прибытии на родину начинает досужие разговоры о состоявшейся встрече в своём окружении, которое, в свою очередь, ретранслирует эти разговоры далеко за пределы страны. Уже неоднократно говорилось, что лучший для Кремля способ сдвинуть ситуацию в Белоруссии в свою пользу — это увеличить дистанцию с Лукашенко и дать ему возможность лично и публично перейти границы допустимого в отношениях с Путиным», – написал Жаров в своем телеграм-канале.