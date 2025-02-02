Путин не пойдет на перемирие с Украиной и намерен медленно двигаться вперед на Донбассе – Newsweek
Журнал Newsweek уверен, что российский президент Владимир Путин не собирается заканчивать военные действия на Украине в ближайшее время, планируя медленное продвижение вперед
«Российское военное командование планирует операции, которые могут занять до девяти месяцев, что свидетельствует о том, что Владимир Путин не намерен в ближайшее время заканчивать военные действия на Украине.
В оценке вашингтонского аналитического центра «Институт изучения войны» (ISW) говорится, что российский план по охвату города Купянск в Харьковской области является одним из примеров долгосрочного стратегического мышления и свидетельствует о том, что командиры считают, что конфликт затянется», – говорится в публикации.
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По мнению ISW, захват города Авдеевка в феврале 2024 года, вероятно, станет образцом для будущих окружений Россией других прифронтовых районов, которые будут проводиться медленно.
Усилия Москвы по занятию Угледара, откуда украинские войска были выведены в октябре 2024 года, позволили России продвинуться дальше на запад, говорится в сообщении ISW. Затем Россия остановила маршруты отхода украинских войск и смогла захватить Великую Новоселовку в январе.
Все это свидетельствует о том, что российские методы предусматривают медленное взятие прифронтовых городов и населенных пунктов, – говорит Newsweek военный аналитик Эмиль Кастехельми.
По его мнению, российским силам будет сложно быстро продвигаться дальше Великой Новоселовки из-за ограниченной местности, такой как реки и открытые поля, и на этом направлении «мало что можно сделать».
Он также сказал, что битва за Торецк, расположенный в 90 милях к северо-востоку, идет очень медленно: в последнее время Россия добилась некоторого прогресса, достигнув границ города, но украинские силы все еще удерживают позиции в юго-западном районе.
«При этом на окружение Купянска уйдут месяцы, и российское военное командование берет на себя обязательства по проведению долгосрочных операций, которые могут занять от шести до девяти месяцев: «Российские командиры, скорее всего, действуют, предполагая или прямо зная, что президент России Владимир Путин не намерен заканчивать военные действия на Украине в ближайшем будущем», — считают авторы материала в Newsweek.
«Оценка ISW российских планов медленного оперативного маневра на поле боя, требующего значительного планирования, говорит о том, что военные цели Путина носят долгосрочный характер и не предполагают его намерений соглашаться на переговоры, независимо от того, что говорит администрация Трампа», – резюмирует журнал.
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