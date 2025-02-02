Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Журнал Newsweek уверен, что российский президент Владимир Путин не собирается заканчивать военные действия на Украине в ближайшее время, планируя медленное продвижение вперед

«Российское военное командование планирует операции, которые могут занять до девяти месяцев, что свидетельствует о том, что Владимир Путин не намерен в ближайшее время заканчивать военные действия на Украине. В оценке вашингтонского аналитического центра «Институт изучения войны» (ISW) говорится, что российский план по охвату города Купянск в Харьковской области является одним из примеров долгосрочного стратегического мышления и свидетельствует о том, что командиры считают, что конфликт затянется», – говорится в публикации.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Реклама

По мнению ISW, захват города Авдеевка в феврале 2024 года, вероятно, станет образцом для будущих окружений Россией других прифронтовых районов, которые будут проводиться медленно.

Усилия Москвы по занятию Угледара, откуда украинские войска были выведены в октябре 2024 года, позволили России продвинуться дальше на запад, говорится в сообщении ISW. Затем Россия остановила маршруты отхода украинских войск и смогла захватить Великую Новоселовку в январе.

Все это свидетельствует о том, что российские методы предусматривают медленное взятие прифронтовых городов и населенных пунктов, – говорит Newsweek военный аналитик Эмиль Кастехельми.

По его мнению, российским силам будет сложно быстро продвигаться дальше Великой Новоселовки из-за ограниченной местности, такой как реки и открытые поля, и на этом направлении «мало что можно сделать».

Он также сказал, что битва за Торецк, расположенный в 90 милях к северо-востоку, идет очень медленно: в последнее время Россия добилась некоторого прогресса, достигнув границ города, но украинские силы все еще удерживают позиции в юго-западном районе.

«При этом на окружение Купянска уйдут месяцы, и российское военное командование берет на себя обязательства по проведению долгосрочных операций, которые могут занять от шести до девяти месяцев: «Российские командиры, скорее всего, действуют, предполагая или прямо зная, что президент России Владимир Путин не намерен заканчивать военные действия на Украине в ближайшем будущем», — считают авторы материала в Newsweek.