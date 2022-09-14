«Путин не похоронит Россию» – экс-посол США на Украине Хербст огорчил Гордона

14.09.2022  21:43 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

«Перемоги» ВФУ в сегодняшней обстановке может и повлияют на Кремль в ближайшие полтора года, но, скорее всего, уничтожать Украину будут ещё на протяжении 5-6 или даже 10 лет.

Об этом в интервью киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил экс-посол США на Украине Джон Хёрбст, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Перемоги» ВФУ в сегодняшней обстановке может и повлияют на Кремль в ближайшие полтора года,...

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«Я не могу предсказать конец этой войны. Это всё зависит от Путина. Когда он поймёт, что он не может победить, тогда война окончится. Может быть ваши (украинские – ред.) победы в сегодняшней обстановке через полтора года, так повлияют на него, но это может быть на протяжении 5, 6 или 10 лет – я этого не исключаю», – сообщил Хёрбст.

«Путин похоронит Россию?», – с надеждой спросил Гордон.

«Нет. Россия – это великий народ, и они, как многие народы падают. И потом они возрождаются. И будет новый день после Путина. Я знаю, что многие украинцы считают, что Россия всегда будет Россией. Она всегда будет империалистическая держава.

Конечно, история так и говорит, и есть одна причина для этого. Я уверен в том, что империя не подходит в эту эпоху, и страна, которая организуется империей, то эта страна обречена на распад», – трепался экс-посол.

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