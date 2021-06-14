Путин не позволит НАТО обвести Россию как в 90-х – украинский эксперт

14.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

На встрече президентов США и России в Женеве речь пойдёт, в том числе и о продвижении НАТО, поскольку российский лидер Владимир Путин не собирается допускать повторения ошибок Москвы, которая в 90-х поверила Альянсу.

Об этом в эфире YouTube-канала «КРТ» заявил киевский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин абсолютно не верит ни в какие формальные гарантии, заверения относительно того, что нет планов по тому, чтобы Украина стала членом НАТО. Этим заверениям он не верит.

Совершенно очевидно, что на встрече в Женеве об этом тоже пойдёт речь. О более серьёзных гарантиях, потому что у России есть наглядный опыт в начале 90-ых. Когда тоже в конце 80-х – начале-90-х звучали слова о том, что у НАТО нет планов по продвижению на Восток, но потом планы изменились, и как мы видим, прибалтийские «тигры» стали членами НАТО», – напомнил политолог.

«Конечно, в военно-стратегическом плане они мало на что влияют в виду ничтожности их военного потенциала, но это показатель. И я думаю, во второй раз, дважды – войти в одну и ту же реку не удастся», – сказал Золотарёв.