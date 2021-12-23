Путин не разрешил ругать Набиуллину

Представители реального сектора экономики постоянно ругают политику Центрального Банка России в кабинете у президента.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на большей пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, можно поругивать Центробанк, и я знаю (каждый день в контакте с коллегами из реального сектора экономики, это по телевизору не показывают), как они ругаются на Центробанк. И знаю их аргументы… Я знаю неудовлетворенность реального сектора от повышения ставок. Но если этого не делать, у нас может быть, как в Турции. Это серьезный вызов», – сказал Путин.

Он считает, что мягкая кредитно-денежная политика негативно отражается на макроэкономике.

«Конечно, нужно аккуратней этим инструментом пользоваться. Но ЦБ проводит независимую политику. Вам может показаться это странным, но я не вмешиваюсь в работу ЦБ, но оцениваю ее положительно. Полагаю, что мы находим золотую середину. От повышения ставок какие угрозы? Ограничение роста. А нам нужен рост выше мировых темпов. Повышение ставок уменьшает эти возможности. Но сегодня мы этого пока не видим, потому что объемы кредитования не падают, а возможности банковской системы растут. Только у Сбербанка триллион прибыли», – резюмировал президент.