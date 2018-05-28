28.05.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Путин не сдастся. У русских другая ментальность – меджлисовский пропагандист

Украине придется еще очень долго воевать в Донбассе, поскольку Российская Федерация не пойдет на уступки.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” заявил заместитель генерального директора промеджлисовского телеканала ATR Айдер Муджабаев, отвечая на вопрос, когда закончится война в Донбассе.

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Он полагает, что война может закончится только тогда, когда закончится нынешняя Россия.

“Путин не отдаст и пяди земли, не пустит никаких наблюдателей, он будет эти переговоры вести бесконечно, предлагать такие условия, на которые Украина никогда не согласится при этой власти. Он рассчитывает, что придет более мягкая власть, с которой можно будет договориться о каких-нибудь псевдомиротворцах, то есть границу не отдавать, а сымитировать, Украина кивнет, санкции начнут снимать – и это будет такое Приднестровье навсегда”, – сказал собеседник издания.

При этом он добавил, что у Путина нет ни одной причины для отступления, но есть поддержка населения и необходимые ресурсы.

“И когда мне высокопоставленные люди из Администрации президента говорили, что мы до окончания каденции Порошенко вернем Донбасс, я им сказал: “А вы Путина спросили вообще? У вас классно получается: и Запад не против, и вы – за, и по логике так и надо. Но есть один человек, у которого вы забыли спросить”. Этот человек оккупировал часть нашей страны. Он никогда не согласится ни на какие уступки при нынешнем статус-кво.

Я больше скажу: пока он у власти, он ни на что не согласится. Это значит потерять каменный топор. Это значит в глазах жителей русской общины потерять святость и силу, волшебный меч выкинуть и вместо него сидеть с малосольным огурцом. Так не правят. Он не сдастся. У русских другая ментальность. Поэтому нам придется воевать еще долго”, – заявил Муджабаев.