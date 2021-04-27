Путин не собирается обсуждать Донбасс с Зеленским

27.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

В рамках возможной встречи президентов России и Украины не будет обсуждаться вопрос Донбасса. Разговор может идти лишь о двусторонних отношениях.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Песков напомнил, что Россия не является стороной конфликта, поэтому весь диалог здесь ведется в рамках минской контактной группы.

«Желание разговаривать можно только приветствовать. Козак относится в постоянном контакте с офисом президента Украины. Абсолютно четко было изложено отношение президента к инициативе поговорить – к наполнению. Такой диалог может касаться только тематики двусторонних отношений. Диалог не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

Россия не является стороной этого конфликта. Единственным правильным шагом может быть только реализация положений минского комплекса мер», – заявил Песков.

Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что Кремлю неизвестно ни о месте возможной встречи, ни о том, что хочет обсуждать украинская сторона.

«Мне неизвестно о том, что какие-то конкретные предложения транслировались из Киева в Москву. И если мы правильно поняли, президент Украины говорил, что Донбасс нужно обсуждать. Для этого нужна встреча. Это не совсем коррелируется с представлениями президента России о наполнении такой встречи», – отметил представитель Кремля.

При этом российский лидер готов обсуждать с президентом Украины тему двусторонних отношений между странами.

«Это зависит от того, как в Киеве пониманию суть, предтечи и будущее двусторонних отношений. Насколько эти отношения нужны народу Украины. Безусловно, президент Путин говорил, что мы заинтересованы в налаживании добрых отношений со всеми странами, особенно соседями», – резюмировал Песков.