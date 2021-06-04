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04.06.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Политика, Россия, СССР, США
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Путин не собирается повторять в Женеве ошибок Горбачева – киевский политолог

Хотя в отношениях США и России накопилось много серьезных проблем, их не удастся решить...

Хотя в отношениях США и России накопилось много серьезных проблем, их не удастся решить в результате предстоящей встречи президентов двух стран.

Об этом в беседе на «Укрлайф.тв» заявил киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается встречи Байдена и Путина то очевидно, что есть огромное количество вопросов, которые накопились в отношениях между США и Россией. Это вопросы Арктики, вопросы ядерных вооружений и новый договор об ограничении ракет, вопросы Ближнего Востока и так далее. Я не стал бы говорить, что все эти вопросы сейчас будут решены на одном саммите. Более того, результативность, коэффициент полезного действия этого саммита будет не превышать 5% условно», – считает эксперт.

«Более того, это и не надо – решать сегодня все эти вопросы. США и Россия во многом имеют выгоду от противостояния этого, эту выгоду нельзя отрицать, её нельзя снимать с повестки дня. Женева 1986 года, когда встречались Рейган и Горбачев, стала элементом некоего фиаско для Горбачева, последующего фиаско. Российская государственная машина предвидит, чтобы был некий внешний враг, обязательно существование внешнего врага, перед лицом которого народ начинают объединяться, действовать сообща, действует как единый механизм, как единая корпорация. Это продолжает работать», – отметил политолог.

«Более того, когда после 1986 года начался демонтаж образа внешнего врага и закончилось противостояние с Западом, народ спросил: кто виноват в том, что мы живём не так хорошо, как мы бы хотели? В данной ситуации Путин прекрасно понимает, что нельзя уничтожать образ внешнего врага, он должен существовать», – сказал политолог.


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