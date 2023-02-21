«Путин не собирается уступать»: Столтенберг сделал выводы из послания президента РФ

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Россия проводит мобилизацию, начинает наступление и готовится к продолжению войны на Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на брифинге в Брюсселе заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг».

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«Год после начала войны мы не видим, что президент Путин готовится к миру. Наоборот, как он четко дал понять сегодня, он готовится к дальнейшей войне. Россия начинает новые наступательные действия, мобилизует войска и обращается к Северной Корее и Ирану», – утверждает Столтенберг.

Не обошел в своем выступлении он и Китай.

«Мы все более обеспокоены тем, что Китай планирует предоставить смертоносное оружие для поддержки российской войны. Путин не должен победить, это показало бы, что агрессия работает, а сила вознаграждается. Это было бы опасно для нашей безопасности и всего мира», – заявил генсек НАТО.

Он призвал продолжать оказывать поддержку Украине.

«Мы должны дать Украине то, что ей необходимо для победы», – отметил Столтенберг.

Выступающий приветствовал намерение предоставить ВСУ тяжелые танки, наступательное вооружение и призвал «срочно выполнить эти все обещания».

Кроме того, генсек НАТО пообещал, что альянс совместно с ЕС будет наращивать производство боеприпасов, чтобы обеспечить ими ВСУ.

Примечательно, что после окончания войны, по словам Столтенберга, Украина должна стать членом НАТО.