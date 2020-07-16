Путин не собирался возглавлять союзное с Белоруссией государство

16.07.2020, Москва, Олег Кравцов

Опытный президент РФ Владимир Путин не поставит свое политическое будущее в зависимость от отношений с Белоруссией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил политолог-международник, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

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Журналист заметил, что некоторые политологи еще до конституционных изменений «на серьезном достаточно уровне» обсуждали проект союзного российско-белорусского супергосударства, которое возглавил бы Владимир Путин.

«Кого вы имеете в виду под серьезными политологами, которые это обсуждали, я могу только гадать. С самого начала этих рассуждений мне было очевидно одно. Даже если существует идея, что Беларусь каким-то образом надо интегрировать, это никак не связано с перспективами Владимира Путина, потому что Владимир Путин – слишком опытный политик и давно тоже находящийся в этом бизнесе, в этой сфере деятельности, чтобы хоть каким-то образом ставить свое будущее в зависимость от отношений с другой страной, тем более такие, в общем, сложные отношения как складываются с Белоруссией», – сказал политолог.

Он убежден, что со стороны Путина это было бы крайне недальновидно.

«Я думаю, что таких идей не было. А если они были в плане того, что вообще надо показать, что мы начинаем реинтеграцию – ну эта идея глупая и неправильная, поскольку совершенно не нужно ни с кем воссоединяться, для того чтобы укреплять или расширять влияние», – резюмировал Лукьянов.