Путин не стал озвучивать никаких угроз. Украина заявила об атаке первой баржи с зерном

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Новости Украины

ООН не видит причин прекращать вывоз сельскохозяйственной продукции из Украины по морю даже после заявления России о приостановке участия в «зерновой сделке». Об этом журналистам заявил заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс.

«Черноморская зерновая инициатива остается в силе, несмотря на приостановление участия в ней России… мы продолжаем через эту инициативу направлять суда», – сказал он, заверив, что досмотр судов может осуществляться и без России – силами ООН, Турции – совместно с Украиной.

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Одесский политик Вячеслав Азаров считает, что Украина перехитрила Россию.

«На объявленную Минобороны РФ приостановку работы «зернового коридора», Зеленский ответил, что Украина продолжит выполнять эту сделку. И так выходит, украинская сторона перехитрила российскую еще на этапе подписания соглашения о «Черноморской инициативе». Украина ничего не подписывала с Россией, а обе страны заключили сделку с Турцией и ООН по отдельности. И участники договора с Россией никак не отвечают за атаку на Севастополь. Поэтому юридически выход РФ из этой сделки, во-первых, не имеет оснований, а во-вторых, не касается украинской части соглашения и суда продолжат вывозить зерно… У россиян в такой ситуации есть два возможных ответа, но оба ведущие к политическим потерям на международной арене. Либо перекрыть коридор своими кораблями и не пропускать балкеры с зерном, либо нанести удар по портовой инфраструктуре Одессы. Есть, конечно, еще один вариант, – просто закрыть глаза на продолжение работы коридора, но он еще больше обвалит репутацию РФ у партнеров», – рассуждает Азаров в своем блоге.

Украинский экономист Андрей Клименко, отслеживающий морскую активность в Черном море на гранты Запада, злорадствует по поводу того, что Россия оказалась в ситуации цугцванга:

«Были страшными – стали смешными…. Это на самом деле очень страшное для великой державы, когда ее перестают бояться не только в Украине, но во всем мире», – пишет Клименко.

Владимир Путин на пресс-конференции вечером в понедельник избегал каких-либо предостережений в адрес морских караванов, идущих с Украины без согласования с Москвой. Напротив, он повторял, что Россия готова вернуться к сделке – но лишь просит ООН повлиять на Киев, атаковавший накануне Севастополь.

«Беспилотники – и подводные, и воздушные – частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно с Украины… Это же не шутки. Эти подводные аппараты 6 метров длиной, по-моему, 500 тонн там взрывчатки. Ну, попадет – там ни от зерна, ни от корабля ничего не останется. А виноваты будем мы… Мы не говорим о том, что мы прекращаем свое участие в этой операции. Нет, мы говорим о том, что приостанавливаем… Минобороны РФ правильно ставит вопрос о том, чтобы провести дополнительную работу с ООН, а те в свою очередь с Украиной, чтобы Украина гарантировала безопасность этого коридора», – сказал Путин.

Единственной фразой, которую в Киеве могли бы воспринять как угрозу, стал ответ Путина на вопрос, были ли удары по электростанциям Украины возмездием за теракты в Севастополе.

«Отчасти так и есть. Но это не всё, что мы могли бы сделать», – сказал Путин.

Между тем, постпред РФ в ООН Василий Небензя вечером в понедельник сообщил, что беспрепятственного прохождения сухогрузов без согласования с Москвой в Черном море не будет.

«Учитывая факторы злоупотребления гуманитарным коридором и в целом то, что Черное море остается зоной боевых действий, не можем допустить беспрепятственного прохождения судов без нашего досмотра и будем вынуждены принять самостоятельные меры по контролю», – сказал Небензя.

В отличие от киевских грантоедов, на Западе деловые круги это предостережение услышали.

Британская компания Lloyd’s Ascot, основной страховщик сухогрузов, работавших в «зерновой сделке», остановила страхование новых судов до прояснения ситуации с российским участием в «черноморской инициативе».

Незадолго до этого украинское командование южной группировки ВСУ заявило об обстреле двух буксиров, транспортировавших баржу с зерном недалеко от Очакова.

«В результате попадания по двум портовым гражданским буксирам, задействованным в транспортировке баржи со зерном, возник пожар, потеряно управление судами. Два члена экипажей погибло, один спасен с ранениями, судьба еще одного – не известна», — говорится в сообщении.