Путин не стал озвучивать никаких угроз. Украина заявила об атаке первой баржи с зерном

01.11.2022  00:51 (Мск), Москва
Максим Карпенко.  
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Война, Дзен, Зерно, Россия, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

ООН не видит причин прекращать вывоз сельскохозяйственной продукции из Украины по морю даже после заявления России о приостановке участия в «зерновой сделке». Об этом журналистам заявил заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс.

«Черноморская зерновая инициатива остается в силе, несмотря на приостановление участия в ней России… мы продолжаем через эту инициативу направлять суда», – сказал он, заверив, что досмотр судов может осуществляться и без России – силами ООН, Турции – совместно с Украиной.

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ООН не видит причин прекращать вывоз сельскохозяйственной продукции из Украины по морю даже после...

Одесский политик Вячеслав Азаров считает, что Украина перехитрила Россию.


«На объявленную Минобороны РФ приостановку работы «зернового коридора», Зеленский ответил, что Украина продолжит выполнять эту сделку. И так выходит, украинская сторона перехитрила российскую еще на этапе подписания соглашения о «Черноморской инициативе». Украина ничего не подписывала с Россией, а обе страны заключили сделку с Турцией и ООН по отдельности. И участники договора с Россией никак не отвечают за атаку на Севастополь. Поэтому юридически выход РФ из этой сделки, во-первых, не имеет оснований, а во-вторых, не касается украинской части соглашения и суда продолжат вывозить зерно…

У россиян в такой ситуации есть два возможных ответа, но оба ведущие к политическим потерям на международной арене. Либо перекрыть коридор своими кораблями и не пропускать балкеры с зерном, либо нанести удар по портовой инфраструктуре Одессы. Есть, конечно, еще один вариант, – просто закрыть глаза на продолжение работы коридора, но он еще больше обвалит репутацию РФ у партнеров», – рассуждает Азаров в своем блоге.

Украинский экономист Андрей Клименко, отслеживающий морскую активность в Черном море на гранты Запада, злорадствует по поводу того, что Россия оказалась в ситуации цугцванга:

«Были страшными – стали смешными…. Это на самом деле очень страшное для великой державы, когда ее перестают бояться не только в Украине, но во всем мире», – пишет Клименко.

Владимир Путин на пресс-конференции вечером в понедельник избегал каких-либо предостережений в адрес морских караванов, идущих с Украины без согласования с Москвой. Напротив, он повторял, что Россия готова вернуться к сделке – но лишь просит ООН повлиять на Киев, атаковавший накануне Севастополь.

«Беспилотники – и подводные, и воздушные – частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно с Украины… Это же не шутки. Эти подводные аппараты 6 метров длиной, по-моему, 500 тонн там взрывчатки. Ну, попадет – там ни от зерна, ни от корабля ничего не останется. А виноваты будем мы…

Мы не говорим о том, что мы прекращаем свое участие в этой операции. Нет, мы говорим о том, что приостанавливаем… Минобороны РФ правильно ставит вопрос о том, чтобы провести дополнительную работу с ООН, а те в свою очередь с Украиной, чтобы Украина гарантировала безопасность этого коридора», – сказал Путин.

Единственной фразой, которую в Киеве могли бы воспринять как угрозу, стал ответ Путина на вопрос, были ли удары по электростанциям Украины возмездием за теракты в Севастополе.

«Отчасти так и есть. Но это не всё, что мы могли бы сделать», – сказал Путин.

Между тем, постпред РФ в ООН Василий Небензя вечером в понедельник сообщил, что беспрепятственного прохождения сухогрузов без согласования с Москвой в Черном море не будет.

«Учитывая факторы злоупотребления гуманитарным коридором и в целом то, что Черное море остается зоной боевых действий, не можем допустить беспрепятственного прохождения судов без нашего досмотра и будем вынуждены принять самостоятельные меры по контролю», – сказал Небензя.

В отличие от киевских грантоедов, на Западе деловые круги это предостережение услышали.

Британская компания Lloyd’s Ascot, основной страховщик сухогрузов, работавших в «зерновой сделке», остановила страхование новых судов до прояснения ситуации с российским участием в «черноморской инициативе».

Незадолго до этого украинское командование южной группировки ВСУ заявило об обстреле двух буксиров, транспортировавших баржу с зерном недалеко от Очакова.

«В результате попадания по двум портовым гражданским буксирам, задействованным в транспортировке баржи со зерном, возник пожар, потеряно управление судами. Два члена экипажей погибло, один спасен с ранениями, судьба еще одного – не известна», — говорится в сообщении.

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