«Путин не виноват». Лукашенко рассказал, от чего отказался президент Украины

20.04.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Украина только выиграет, если выполнит Минские соглашения.

Об этом сегодня на встрече с депутатом Верховной рады от партии «Слуга народа» Евгением Шевченко заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я очень хотел бы, чтоб мы как три славянских народа, три братских народа были вместе на пользу народам. Никто не собирается порабощать, никто не собирается давить один на одного, но политика есть политика, и побеждает тот, кто умнее, и кто будет использовать ситуацию таким образом, чтобы повернуть ее в лучшую сторону. Я имею ввиду ситуацию на Донбассе.

Нормализация ситуации в проблемных точках Украины, прежде всего на Донбассе, зависит только от Украины. Пусть, может быть, с завтрашнего дня, если пойти по минским соглашениям и так далее, где-то немножко зацепит у кого-то нервы, украинские какие-то интересы. Но, поверьте, в среднесрочной перспективе Украина выиграет», – сказал Лукашенко.

Он заявил, что Россия желает Украине только добра, но не может помочь, потому что Киев сильно зависит от Запада.

«Я понимаю, что лицо хотят сохранить и одни, и вторые и так далее. Но надо понимать, что Россия – это огромная страна. И она очень многим может помочь Украине в плане восстановления Донбасса и так далее. Были такие предложения со стороны Путина. Он меня просил передать их Порошенко. Я ему рассказал, все разложил. Но я тогда впервые понял однозначно, что политики украинские, руководство не самостоятельны. Потому что надо было принимать эти решения и “степ бай степ”, потихонечку двигаться. И уже к этому времени многие вопросы были бы сняты.

Но я был свидетелем. Не Путин в этом виноват. Он предложил. Хорошие были предложения. Но бывший президент отказался», – сказал Лукашенко.