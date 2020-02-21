Путин не виноват – психиатр поставил диагноз украинскому обществу

21.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинские протесты против эвакуации из Китая – это прежде всего реакция населения Украины на власть.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил диссидент советских времен, исполнительный секретарь Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что я увидел по телевидению, мне напомнило старые дореволюционные холерные бунты, но только там царский режим был не виноват – просто дикие дореволюционные крестьяне, кстати, это было и на территории Украины, Малороссии, это было неоднократно. Царский режим был не виноват. Но то, что сегодня происходило с битьём окон в автобусах – это, к сожалению, не просто выходки пьяных людей, это реакция населения Украины на власть. Сегодня был апогей.

И если Зеленский не поймёт, что нужно принимать меры по отношению не к реформе здравоохранения, а к сохранению здравоохранения, то тогда и он долго не продержится. Даже если он или кто-то из помощников будет объяснять, что во всём виноват Путин. Понятно, Путин во всём виноват, но в данном случае виноват он [Зеленский]», – заявил Глузман.