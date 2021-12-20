«Путин – не враг, он любит Украину»: смелое заявление киевской актрисы

Новости Украины

Президент России Владимир Путин – это мировой лидер, который поднял авторитет своей страны и без которого не решаются глобальные проблемы.

Об этом в интервью украинскому блогеру и политологу Александру Семченко заявила заслуженный деятель искусств Украины, киевская актриса Любовь Титаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Титаренко уверена, что украинцы, белорусы и русские являются частью одного братского народа и должны развиваться вместе.

«Путин не нападет, потому что Путин занимается развитием своей страны на международной арене. Он очень поднял авторитет России. Байден любой вопрос сегодня решает по звонку или при встрече, в первую очередь не Макроном или избранным немецким канцлером Шольцем, а именно с Путиным. Путин не нападет, Украина, не переживайте. Путин не враг стране. Не надо говорить, что Путин не любит Украину. И Россия любит Украину, там живет наш братский народ, такой же, как живет братский народ в Белоруссии», – сказала Титаренко.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Мы сегодня, почему-то, перессорились со всеми своими братскими народами, с которыми тысячелетиями дружили, тысячелетиями любили друг друга, ходили друг к другу в гости, делились всем. Мы были неразрывны. Что случилось с нами? Сколько я живу, я не могу понять, как можно было разорвать эти три страны, что сегодня произошло. Ну а то, что происходит на Донбассе, – это вообще страшная боль, это позор Украины. Сегодня Украина – не мать Донбассу, потому что восемь лет выдержать кровопролитие, смерти стариков, детей, там детская аллея. Для меня война там, где погибают дети. А погибают они на Донбассе», – заявила актриса.