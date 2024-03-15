Путин не всё может говорить прямо. Как понимать слова о «бале вампиров»

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Озвученный недавно Владимиром Путиным тезис об окончании «бала вампиров» адресован не столько публичному руководству США и Великобритании, сколько истинным хозяевам западного мира.

Так считает Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

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«В западных элитах очень сильно желание заморозить существующее несправедливое положение вещей в международных делах. Они привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается», – сказал накануне Владимир Путин в интервью тележурналисту Дмитрию Киселеву.

Алексей Муратов поясняет, как следует трактовать слова главы государства.

«Сегодня даже у самых далёких от политики людей есть понимание того, что Украина является инструментом условного Запада и совершенно не способна вести боевые действия самостоятельно. Однако у каждого из нас должно быть понимание того, что за Украиной не стоит США, ЕС или НАТО. За любым мировым конфликтом стоят те, кто двигает политический и экономический механизм. И таковым уж точно нельзя назвать старого маразматика за океаном или потешного короля туманных островов. Путин всё понимает, но не может об этом говорить прямо. Поэтому нам только и остаётся, натыкаться на вот такие намёки, где президент задаётся вопросом: кто же на самом деле является центром принятия решений и обладает реальными полномочиями. С кем в конечном итоге может проходить условная «Ялта» 2.0, на которой решиться судьба мира и кто будет нести ответственность. Но из таких заявлений президента РФ, человека, который является реальным, а не фейковым главой государства, явно становится одно, бал вампиров заканчивается. И заканчиваем его мы», – считает Муратов.