Путин не захочет встречаться с Зеленским, пока тот навязывает повестку Крыма – политолог

Встреча президентов Украины и России не состоится, пока между ними и их командами сохраняется нынешний уровень неприятия, а если такая встреча все же будет подготовлена, она должна стать началом вывода Минского процесса из тупика.

Об этом в беседе на телеканале «НАШ» заявил директор стратегической группы «София» Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема встречи Путина и Зеленского на высшем уровне – это проблема начала сложного переговорного процесса в целом, который должен открыть дорогу политикам, законодателям, дипломатом и гражданскому обществу.

Теперь по поводу того, почему эта встреча не складывается… Начнём с того, что невозможно говорить о взаимном признании и готовности говорить, когда стороны обмениваются оскорбительными оценками и удивительными предположениями и догадками. Мы видим, что и российская сторона, причём не только президент и его окружение, и украинская сторона, и вся его команда используют термины понятия и определения, которые создают атмосферу взаимного неприятия.

Мы можем очень много говорить о целостности территории, Конституции, но есть сложная дипломатическая ситуация, в которой приглашение Зеленского Путину вести переговоры по Крыму гарантированно обречено на неудачу, на отказ. Это равносильно тому, как если бы Зеленский и его команда, готовя поездку Вашингтон, открыто говорили, что они едут, чтобы получить письменные гарантии выполнения, например, Будапештского меморандума. Представьте себе позицию американской стороны. Они вроде и подпись ставили, но есть пикантная ситуация… неработающий меморандум и так далее. Это провоцирование заготовленного ответа.

Учитывая опыт мировой дипломатии и нашей, учитывая законы информационной сферы, подготовка встречи и ее анонс сможет пройти так, что даже у самых ярых оппонентов не будет претензий. Зачем президенту гарантировать всю повестку, о которой он может говорить с президентом Путиным, если это согласуют в ходе встречи. У нас вопрос совсем в другом состоит – нам какая нужна встреча? Очевидно, что это не просто один раунд. Нам нужен переговорный процесс. И, наверное, сейчас очень важно снизить градус взаимного недоверия, в вопросе встречи, прежде всего.

Нужно согласовать вопросы, которые не сорвут переговоров, нужно начало и, наверное, эта встреча должна носить характер рабочий, без ожидания документов, максимум, какие-то протокольные взаимные согласования.

Зато такая встреча согласует меню. Что может быть в таком меню? Первое – нам нужно новое дыхание Минского процесса. Две страны должны встретиться и подтвердить, что мы найдём решение по Минскому процессу. Ключевым в этой части должно быть согласие на поддержку – дипломатическую, политическую и прочую – в подготовке согласованного плана реализации Минских соглашений. Если такой сигнал пойдёт согласованно, дипломатам и политикам будет легче договариваться в составе Минской контактной группы.

Второе – наверное, нужно расширить состав переговорного процесса, чтобы было больше доверия в вопросах войны и мира. Нужно расширить состав за счет согласованного состава законодателей. Нужно вовлечь туда представителей на уровне исполнительной власти, которые отвечают за подготовку согласованных решений, взять министра юстиции, обороны, их замов, потому что всё упирается в логистику принятия решений. Нужно согласиться на то, что и состав сепаратистских сил должен быть расширен и получить более высокий статус – как минимум, участие постоянное, подписи в протоколах.

О чём свидетельствует, например, трагический опыт Афганистана? Даже радикальная сила, которая получила власть, получает признание как переговорная сторона. Потому что от этого зависит целостность этой страны, стабильность, минимизация нарушения прав человека и так далее. С этим сочетаются. В случае с властями ЛДНР есть разные оценки состава, есть правовой статус организаций, которые являются правящими, в украинском законодательстве, но, тем не менее, они должны стать переговорной стороной. Это нужно для того, чтобы потом можно было рассчитывать на исполнение согласованного имя решения.

И третий момент в этом вопросе – нужно расширить само поле диалога в вопросах войны и мира. Кроме дипломатов и представителей, необходимо дать дорогу так называемой гражданской дипломатии – эксперты, журналисты, представители общественных организаций с двух сторон могут достичь большего взаимопонимания, чем политики. Их советы, рекомендации, аргументы должны стать очень серьезными аргументами – это мнение гражданского общества двух сторон», – заключил Андрей Ермолаев.