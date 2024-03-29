Путин не зря назвал Одессу русской: Украине не помогут аналоги «Линий Суровикина»

Елена Острякова.  
29.03.2024 15:34
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Одесса, Россия, Украина


Появившееся в соцсетях обращение МИД Казахстана к своим гражданам с просьбой покинуть Одессу и Харьков не является дезинформацией, как утверждают на Украине.

Об этом в эфире радиостанции «КП» заявил социальный технолог, военный волонтер Роман Алехин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Появившееся в соцсетях обращение МИД Казахстана к своим гражданам с просьбой покинуть Одессу и...

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«Если говорить просто о дезинформации, тогда можно у Киева спросить, а для чего вы там укрепы делаете? А укрепы они там делают очень серьезные. Уже каждый украинский спикер сказал, что линия Суровикина эффективна. И они роют аналогичные в Одессе. Соответственно, не факт, что это дезинформация. Все-таки, Владимир Владимирович открыто заявил: Одесса – русский город», – напомнил Алехин.

Он считает, что одной из целей СВО является установление контроля над Черным морем,  но при этом Черноморский флот в штурме Одессы будет лишь для поддержки.

«Я не думаю, что есть планы как-то сильно задействовать Черноморский флот для высадки десанта. Думаю, что если Одесса будет браться, то исключительно по суше при поддержке Черноморского флота», – сказал Алехин.

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