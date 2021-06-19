Путин неожиданно отказался от Медведева во главе списка «Единой России»

19.06.2021, Москва, Елена Острякова

Президент РФ Владимир Путин предложил первую пятерку федерального списка «Единой России» на думских выборах: министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач «Коммунарки» Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева, детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Свои предложения он озвучил сегодня на съезде «Единой России», на котором выступил с программным докладом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Предложение президента поддержал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, которому президент не предложил, как ожидали многие, первое место в списке.

«Федеральный список Единой России должны возглавить самые достойные люди. Эти кандидатуры – это наше совместное с Владимиром Путиным предложение. Мы можем доверить представлять партию людям, которые трудятся в важнейших сферах нашей жизни, которые хорошо известны жителям нашей страны. Я рассчитываю, что вы поддержите предложение президента», – сказал Медведев.

Не попали в первую пятерку и премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и мэр Москвы Сергей Собянин, как прогнозировали многие.

«Логика понятна. Сильная Россия! Умная Россия! Добрая Россия!», – прокомментировал предложение президента политолог Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале.

«Великолепная пятерка: два сансея, трое тех, кто своими руками строит социальное государство в России: решает проблемы детей, отвечает за поиск и культивацию лидеров России и на передовой в прямом смысле слова своими руками вытаскает людей с того света. Симбиоз наставничества и новых лиц. Скептикам, считающим, что ЕР без Путина пустая, нанесён сокрушительный удар. Трансфер в действии. Шах и мат!» – восторженно оценил первую пятерку политолог Марат Баширов.

«Консервативный вариант федерального списка «Единой России» – два самых популярных министра и три общественника. Решение по Медведеву – исключительно политтехнологическое, основанное на его относительно высоком антирейтинге», – отмечает политолог Евгений Минченко.

«Вместо Медведева – «великолепная пятерка» из наиболее рейтинговых чиновников-общественников. Стало быть, ДАМ со своими 24% рейтинга слишком утягивает «ЕР» с ее и без того невысокими 30-32%. Похоже, что дела у «партии власти» обстоят и вправду неважно, приходится избавляться от непопулярных фигур и тащить в список лидеров общественного мнения», – пишет либеральный аналитик Илья Гращенков.