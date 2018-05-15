15.05.2018, Керчь, Максим Карпенко

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Путин: Новые мосты будут строиться по всей России. Уровень жизни в Крыму повысится

Проезд колонный строительной техники, которую на «Камазе» возглавлял президент Российской Федерации Владимир Путин, по открытому сегодня Крымскому мосту занял 16 минут 45 секунд. Выступая перед строителями уже на крымском берегу, российский лидер еще раз поблагодарил их за столь скорое возведение транспортного перехода и анонсировал будущее строительство подобных сооружений по всей России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Путин отметил, что в пиковые нагрузки над строительством моста трудились порядка 15-ти тысяч человек. По его словам, реализация проекта еще больше сблизила Крым и Севастополь с Российской Федерацией и отметил, что открытие моста даст толчок в развитии полуострова.

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«Поздравляю вас с этим, в полном смысле историческим днем. Историческим потому, что в разные исторические эпохи, еще при царе-батюшке люди мечтали о том, чтобы построить этот мост. Потом вернулись к этому в 30-е годы прошлого столетия, в 40-е и 50-е. И вот, наконец, благодаря вашему труду, вашему таланту этот проект, это чудо свершилось. Спасибо вам большое…

Свыше 10 тысяч человек работают на этой стройке. В пик более 15-ти тысяч человек. Почти 220 предприятий-смежников. По сути, на этот объект работала вся страна. Это замечательный результат, который делает Крым и легендарный Севастополь еще сильнее, а всех нас – еще ближе друг к другу.

Это позволит развивать с новыми темпами и с новым качеством экономику Крыма и Севастополя, поднимать жизненный уровень людей.

Мы будем и дальше работать над проектами подобного рода по всей стране. Именно по всей стране будем строить новые дороги, новые мосты, новые аэропорты и порты, будем делать жизнь наших людей лучше, достойнее. И мы обязательно в этом преуспеем», – заявил Путин.