Путин о действиях Украины: Даже страшно представить, что будет
05.09.2024 12:19
(Мск) , Москва
Обстрелы Украиной Запорожской и Курской АЭС представляют опасность для всей Европы.
Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это очень опасные теракты. Страшно представить, что будет, если мы станем отвечать зеркально. Что будет со всей этой частью Европы», – сказал Путин.
По словам главы «Росатома» Алексея Лихачев, ни на Запорожской, ни на Курской АЭС ситуация легче не становится, угрозы атак сохраняются.
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