Путин о действиях Украины: Даже страшно представить, что будет

Елена Острякова.  
05.09.2024 12:19
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Терроризм, Украина


Обстрелы Украиной Запорожской и Курской АЭС представляют опасность для всей Европы.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Обстрелы Украиной Запорожской и Курской АЭС представляют опасность для всей Европы. Об этом президент...

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«Это очень опасные теракты. Страшно представить, что будет, если мы станем отвечать зеркально. Что будет со всей этой частью Европы», – сказал Путин.

По словам главы «Росатома» Алексея Лихачев, ни на Запорожской, ни на Курской АЭС ситуация легче не становится, угрозы атак сохраняются.

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